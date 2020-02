Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - 17-jähriger PKW-Insasse schwer verletzt

Hoogstede (ots)

Am Montagmorgen ist es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 17-jähriger Mitfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der 18-jährige Autofahrer und sein Beifahrer waren gegen 10.25 Uhr aus Hoogstede in Richtung Esche unterwegs. Möglicherweise verlor der Fahrer aufgrund einer Sturmböe die Kontrolle über den PKW, geriet ins Schleudern und prallte anschließend gegen einen Baum. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Sein Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem PKW entstand Totalschaden.

Die Feuerwehren aus Hoogstede und Neugnadenfeld waren mit drei Fahrzeugen und ca. 25 Einsatzkräften vor Ort.

