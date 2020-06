Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer kollidiert mit Auto

Hövelhof (ots)

(mb) Auf der Klausheider Straße ist am Dienstag ein Radfahrer gegen ein Auito gefahren.

Der 76-jährige Elektroradfahrer fuhr auf dem Radweg an der Klausheider Straße in Richtung Paderborner Straße. Kurz nach der Einmündung Heuweg wollte er den Radweg verlassen wollen, um auf der anderen Straßenseite weiter zu fahren. Dabei achtete er nicht auf einen in Richtung Staumühle fahrenden Skodafahrer (67). Der Radfahrer wurde vom Auto erfasst und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde der Senior zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

