POL-RE: Herten/Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Herten

Mittwoch, gegen 20 Uhr, fuhr der Fahrer eines bislang unbekannten Lastwagen auf der Buchenstraße gegen einen geparkten blauen BMW X1 und flüchtete. Am BMW entstand 1000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

In der Zeit von Mittwoch, 8 Uhr bis Donnerstag, 7.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Kurt-Schumacher-Allee einen geparkten weißen VW Golf an. Der Verursacher flüchtete, trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 1500 Euro.

Bottrop

Auf einem Firmenglände an der Straße Am-Rhein-Herne-Kanal fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugg in der Zeit von Mittwoch, 16.45 Uhr bis Donnerstag, 8.30 Uhr, ein Garagentor an. Dabei entstand 3000 Euro Sachschaden am Garagentor. Der Verursacher flüchtete. Es wird vermutet, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lastwagen handelt, da auf dem Gelände reger Lieferverkehr durch Lastwagen besteht.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Stadt Bottrop) und Herten (für die Städte Recklinghausen und Herten) unter Tel. 0800/2361 111.

