Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann berührt Frau unsittlich

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 20:00 Uhr, berührte ein 31-Jähriger aus Oer-Erkenschwick eine 16-Jährige aus Recklinghausen am Europaplatz unsittlich. Die Jugendliche hatte auf einen Bus gewartet. Anschließend folgte er ihr in den Bus. Im Bus versuchte er weitere Frauen zu berühren. Der 31-Jährige konnte durch Polizisten an einer Haltestelle angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Er musste die Polizisten zur Wache begleiten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell