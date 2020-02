Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zusammenstoß auf der Kreuzung B224/Horster Straße

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 21.50 Uhr, fuhr eine 52-jährige Autofahrerin aus Gladbeck auf der Horster Straße in Richtung Gladbeck. Als sie auf die Kreuzung B 224 fuhr, stieß sie mit einer 53-jährigen Autofahrerin, auch aus Gladbeck, zusammen, die auf der B224 in Richtung Gladbeck unterwegs war. Bei dem Zusemmenstoß wurden beide Autofahrerinnen so verletzt, dass sie zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Es entstand 25000 Euro Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt.

