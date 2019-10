Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Künzell (ots)

KÜNZELL. Am Dienstagnachmittag, 08.10.2019, kam es gegen 12.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden in der Georg-Stieler-Str. in Künzell.

Der 29-jährige Fahrzeugführer aus Eiterfeld wollte mit seinem Mitsubishi aus der Friedrich-Fröbel-Str. nach rechts in die Georg-Stieler-Str. einbiegen.

Hierbei übersah er jedoch einen 18-jährigen Fahrzeugführer aus Fulda mit seinem BMW Cabrio, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich kam.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zusammen 12.000,- EUR.

PHK Hickl, Polizeistation Fulda

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell