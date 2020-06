Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrerinnen kollidieren in Unterführung

Paderborn (ots)

(mb) In der Unterführung des Heierswalls an der Schwimmoper sind am Mittwoch zwei Radlerinnen verunglückt.

Eine 19-jährige Radlerin fuhr gegen 16.20 Uhr von der Schwimmoper kommend durch die Unterführung des Heierswalls, um nach rechts in Richtung Neuhäuser Tor abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 25-jährigen Radfahrerin, die auf dem Rad- und Fußweg parallel des Heierswall in Richtung Heierstor fuhr. Die Radlerinnen kollidierten an der Einmündung der Unterführung und stürzten. Beide zogen sich Verletzungen zu und mussten mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

