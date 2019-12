Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Unbekannte entwenden Apple Smartphones aus Handyladen - Polizei sucht Zeugen - Mettmann - 1912055

Mettmann (ots)

Am Freitag (06. Dezember 2019) haben zwei bislang noch unbekannte Täter Smartphones aus einem Handyladen an der Straße Am Königshof in Mettmann entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 17:15 Uhr betraten zwei Männer das Geschäft. Während einer am Eingang stehen blieb, begab sich der andere zu den Smartphones der Marke Apple. Ein Mitarbeiter sprach den Mann an, wich dann jedoch zurück, als der Unbekannte anfing die Sicherheitskabel von drei Apple-Modellen abzureißen. Der Mann steckte sich die Smartphones ein und das Duo floh fußläufig in unbekannte Richtung.

Der Mitarbeiter des Geschäfts konnte die beiden Täter wie folgt beschreiben:

Person 1 (am Eingang):

- circa 15 - 20 Jahre alt - etwa 1,65 Meter groß - dünnes / schmales Gesicht - trug schwarze Kleidung - südländisches Erscheinungsbild

Person 2 (handelnder Täter):

- circa 15- 20 Täter - etwa 1,70 Meter groß - dünne Statur - schwarze Haare - trug eine Sporthose und helle Sportschuhe

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

