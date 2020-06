Polizei Paderborn

POL-PB: Baumaschinen aus Firmenwagen gestohlen

Paderborn (ots)

(mb) Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro sind Nacht zu Mittwoch am Obernheideweg in Elsen aus einem Firmenwagen gestohlen worden.

Ein Mitarbeiter stellte den Citroen Jumper am Dienstag um 19.00 Uhr in einer Hauszufahrt ab. Als er das Fahrzeug am Mittwoch gegen 06.30 Uhr wieder nutzen wollte, stellte er den Diebstahl sämtlicher Elektrogeräte fest. Die Hecktür des Firmenwagens war aufgebrochen worden. Elektrische Bohrhämmer, Pressen, Flexgeräte und andere Maschinen sowie dazu passende Akkus wurden entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

