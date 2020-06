Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diesel entwendet, Verkehrsunfälle, Auto zerkratzt & Drogen aufgefunden

Rems-Murr-Kreis (ots)

Berglen: Diesel entwendet

In der Nacht zum Freitag wurden aus einer Arbeitsmaschine, die in der Rehstraße abgestellt war, ca. 150 Liter Diesel entwendet. Hinweise auf den Dieb werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Leutenbach: Autofahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein 64 Jahre alter Opel-Fahrer war am Freitagmorgen, gegen 8:30 Uhr auf der L 1127 von Winnenden in Richtung Weiler zum Stein unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr Obere Schrai geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW eines 78-Jährigen. Der Unfallverursacher selbst wurde beim Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro.

Schorndorf: Auto zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Freitagvormittag wurde ein in der Mittleren Uferstraße geparkter Mercedes von einem bisher unbekannten Täter zerkratzt. Der Sachschaden am geparkten Pkw wird auf rund 400 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 74 Jahre alter Fahrer eines Porsche Cayenne fuhr am Freitag, gegen 9:15 Uhr die Gutenbergstraße in Richtung Fellbacher Straße entlang. Hierbei missachtete er an der Kreuzung Gutenbergstraße / Bruckmannstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 49-jährigen Daimler-Fahrers und kollidierte mit diesem. Der Daimler war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 13.000 Euro geschätzt.

Backnang: Drogen aufgefunden

Zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren wurden am vergangenen Sonntag in einer leerstehenden Hütte am Murrtal-Viadukt einer Personenkontrolle unterzogen, nachdem sich zuvor der Verdacht ergeben hatte, dass an der Hütte mit Drogen gehandelt wird. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen in und rund um die Hütte, die unter Zuhilfenahme eines Drogenspürhundes durchgeführt wurden, fanden die Ordnungshüter insgesamt knapp 150 Gramm Marihuana auf. Die beiden jungen Männer wurden zunächst zum Polizeirevier verbracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen.

