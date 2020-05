POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 03.05.2020

Polizeiinspektion Cuxhaven

Verkehrsunfall in Wulsbüttel

Am Sonntag um 12:57 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Bundesstraße (L135) und Wulsbütteler Straße (K 48) zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei PKW und zwei Verletzten. Der 42-jährige Führer eines Mitsubishi wollte auf seiner Fahrt auf der Wulsbütteler Straße die L 135 queren und übersah hierbei den dort in Richtung Bremerhaven fahrenden Mazda eines 48-jährigen aus Hagen im Bremischen. Es kam zu einer heftigen Kollision, in dessen Verlauf der Mazda gegen einen am Kreuzungsbereich verkehrsbedingt wartenden BMW geschleudert worden ist. Die Fahrer des Mitsubishi und des Mazda werden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und durch Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Nach erster, polizeilicher Schätzung entsteht ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

