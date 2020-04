Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vandalismus am historischen Bahnhofsgebäude in Geestenseth++Unfälle auf A27 und L120

Cuxhaven (ots)

Vandalismus am historischen Bahnhofsgebäude

Geestenseth. Bereits am Mittag des 15.04.2020 kam es zu einem Brand am ehemaligen Bahnhofgebäude in Geestenseth. Mehrere am Gebäude stehende Altpapiertonnen gerieten in Brand. Durch das entstandene Feuer wurde auch das historische ehemalige Bahnhofsgebäude beschädigt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und ein Gebäudebrand verhindert werden. Dennoch entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro am Gebäude.

In der Nacht zum 28.04.2020 wurden durch unbekannte Täter zwei Scheiben am ehemaligen Bahnhofsgebäude durch Schottersteine eingeworfen. Zeugen des Vandalismus werden gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf, unter Telefonnummer 04706/9480, zu melden.

Verkehrsunfall auf der BAB 27

Bremerhaven. Eine 27-jährige Debstedterin befuhr am Dienstagvormittag die A 27 im Bereich Bremerhaven in Richtung Bremen. Da ihr Pkw bereits zuvor komische Geräusche machte, vereinbarte sie einen Werkstatttermin und wollte zu diesem fahren. Während der Fahrt in die Werkstatt löste sich nun auf unbekannte Art und Weise das linke Vorderrad. Am Pkw und an der Fahrbahn entstanden Sachschäden in noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfall auf der L 120

Drangstedt-Debstedt. Am Dienstagnachmittag befuhr eine 51-jährige Geestländerin mit ihrem Pkw mit Anhänger die Landesstraße 120 von Drangstedt in Richtung Debstedt. Vermutlich wegen eines technischen Defekts an der Anhängerkupplung löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug und prallte gegen einen im Seitenraum befindlichen Straßenbaum. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

