Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 03.05.2020

Cuxhaven (ots)

Einbruch in mehrere Gartenparzellen in Schiffdorf Haushaltsgeräte und Alkohol von unbekannten Tätern gestohlen. Nicht alle Geschädigten stehen fest.

Bislang vier Einbrüche, beziehungsweise versuchte Einbrüche hat die Polizei in Schiffdorf aufgenommen. Offenbar in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai sind mehrere Gartenparzellen in einem Wochenendgebiet in Schiffdorf, Am Orint, von unbekannten Tätern aufgebrochen worden. In mindestens zwei Fällen gelangten die Täter nicht in die Wochenendhäuser, hier blieb es bei versuchten Einbrüchen. Entwendet worden sind Haushaltsgeräte und Alkoholika, wobei derzeit von einem Gesamtschaden von rund 200 Euro ausgegangen wird. Nicht alle Geschädigten konnte bislang von der Polizei ausfindig gemacht werden. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 9480 entgegen.

Unbekannte spannen Draht quer über eine Straße Fahrradfahrer, der in den gespannten Draht fährt, verletzt sich leicht.

Einen langgezogenen Spiraldraht haben unbekannte Täter quer über einen Deichverteidigungsweg in der Fährstraße am Dedesdorfer Hafen gespannt gehabt. Einem zweiundvierzigjährigen Radfahrer aus Schwanewede ist dies zum Verhängnis geworden, als er in den Draht fuhr und sich dabei leichte verletzte. Ein Ersthelfer kümmerte sich um den Verletzten und informierte die Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schiffdorf unter 04706 9480 entgegen.

