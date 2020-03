Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Diebstahl

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Mountainbike gestohlen

Bad Hersfeld - Am Dienstagmorgen (03.03.), zwischen 07:50 Uhr und 11:30 Uhr, stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke "Scott Coutessa". Die Geschädigte hatte ihr Rad im Hausflur eines Hauses in der Rosmariengasse abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Versuchter Einbruch in Modegeschäft

Bad Hersfeld - Zwischen Samstag (29.02.) und Dienstag (03.02.) versuchten Unbekannte in ein Modegeschäft in der Oberen Frauenstraße einzubrechen. Die Täter hebelten mit einem unbekannten Werkzeug an der Eingangstüre, konnten diese jedoch nicht öffnen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Versuchter Einbruch in Schlüsseldienstfirma

Bad Hersfeld - Eine Schlüsseldienstfirma war zwischen Montag (02.03.) und Dienstag (03.03.) das Ziel von unbekannten Tätern. Die Eingangstüre des Geschäfts, welches sich ebenfalls in der Oberen Frauenstraße befindet, wurde versucht aufzuhebeln. Die Türe hielt jedoch stand und die Täter flüchteten. Auch hier entstand ein geringer Sachschaden an der Eingangstür.

Räuberischer Diebstahl

Rotenburg - Am Dienstag (03.03.), gegen 19:40 Uhr, kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt im Waldweg. Ein 20-jähriger Mann aus Rotenburg entnahm Waren aus dem Regal und wollte das Geschäft ohne diese zu bezahlen verlassen. Hierbei wurde er von Zeugen beobachtet und im Anschluss durch Angestellte des Geschäfts angesprochen. Der Täter versuchte nun aus dem Laden zu flüchten, konnte jedoch durch die Angestellten und einen Kunden an der Flucht gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Tank aufgehebelt - Diesel gestohlen

Neuenstein - Ein tschechischer Lkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug zwischen Montag (02.03.) und Dienstag (03.03.) auf dem Parkplatz "Pommer" an der Autobahn A 7 abgestellt um seine Pause zu absolvieren. Unbekannte hebelten den Tank auf und zapften circa 350 Liter Diesel ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 380 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

