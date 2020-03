Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Außenspiegel beschädigt - Kennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Außenspiegel beschädigt

Eichenzell - In der Nacht zu Dienstag (03.03.) beschädigten Unbekannte in der Straße "Am Schwarzen Rain" den Außenspiegel der Beifahrerseite eines weißen Mercedes Vito. Das Fahrzeug parkte im Tatzeitraum am dortigen Straßenrand. Der verursachte Schaden beträgt rund 300 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Fulda - Unbekannte montierten am Dienstagmittag (03.03.) auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Keltenstraße die amtlichen Kennzeichen FD-GH 69 von einer schwarzen Mercedes B-Klasse ab.

Dominik Möller, Pressesprecher

