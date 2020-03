Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldungen der Polizei Lauterbach

Fulda (ots)

Beim Einscheren gestreift Lauterbach Am Montagmorgen wollte der Fahrer eines schwarzen Sprinters an einem in der Straße "Eselswörth" am rechten Fahrbahnrand haltenden Pkw vorbeifahren. Beim Wiedereinscheren streifte er das haltende Fahrzeug und es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EURO.

Beim Ausparken kollidiert Lauterbach Am Montag gg. 12.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße "An der Gall" zu einem Zusammenstoß zwei ausparkender Autos, bei dem Gesamtschaden in Höhe von ca. 1550 EURO entstand. Beide Fahrzeugführer wollten rückwärtsfahrend ihre Parklücken verlassen.

Zusammenstoß beim Einparken Lauterbach Am Montagmittag wollte eine Autofahrerin in der Eichhofstraße in eine Parklücke fahren. Dabei schrammte sie ein bereits geparktes Fahrzeug, so dass Schaden in Höhe von ca. 1600 EURO entstand. Die Autofahrerin verließ die Unfallstelle ohne sich mit dem Geschädigten in Verbindung gesetzt zu haben. Sie konnte inzwischen ermittelt werden.

Audi verselbständigte sich - Handbremse nicht angezogen Angersbach Am Freitag gg. 15.05 Uhr parkte ein Autofahrer seinen Audi in der abschüssigen Straße "Gräßteweg" und vergaß die Handbremse anzuziehen. Das Auto machte sich selbständig, rollte ca. 50 Meter die Straße hinab und stieß gegen eine Straßenlaterne. Sachschaden: 4000 EURO

