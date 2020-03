Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Sachschaden

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Kirchheim - Am Montag (02.03.), gegen 13:10 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim die Hauptstraße in Richtung Niederaula. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Wedemark befuhr die Straße "Stockäcker" und wollte geradeaus in Richtung Autobahn fahren. Er hielt an der roten Ampel an, als diese auf Grün umschaltete, setzte er seine Fahrt fort. Da sich links neben ihm ein Lkw befand, konnte er den von links kommenden Pkw-Fahrer, der offensichtlich bei Rot in den Kreuzungsbereich eingefahren ist, nicht sehen. Es kam zum Zusammenstoß, beide Fahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen, einem VW California Beach und einem Citroen, entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld, Kehres, VAe

