POL-REK: 191011-2: Tresor entwendet - Hürth

Einbrecher brachen einen Schranktresor aus dem Mauerwerk. Die Polizei sucht Zeugen.

In der kurzen Zeit zwischen 11:45 Uhr und 13:40 Uhr brachen Unbekannte am Donnerstag (10. Oktober) die Wohnungseingangstür im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses im Villering auf. Einen in einem Schrank stehenden und im Mauerwerk verankerten Tresor brachen die Täter heraus und trugen ihn davon. Im Tresor befanden sich neben Bargeld noch Schmuckgegenstände. Daneben stahlen die Täter drei Laptops. Kurios ist, dass die Täter einen Einkaufstrolley und mehrere Einkaufstüten in der Wohnung hinterließen. Diese Gegenstände stellten die Beamten sicher.

Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat Unberechtigte im Haus bemerkt oder laute Geräusche aus der Wohnung des Geschädigten wahrgenommen? Wer kann Angaben zu Personen machen, die einen Tresor und mehrere Laptops aus dem Haus trugen? Hinweisgeber wählen bitte die Telefonnummer 02233 52-0. (bm)

