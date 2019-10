Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191010-3: Fünfjähriges Kind fuhr gegen Auto - Erftstadt

Am Donnerstagmorgen (10. Oktober) wurde in einem verkehrsberuhigten Bereich in Gymnich ein fünfjähriges Mädchen leicht verletzt.

Gegen 08:00 Uhr fuhr eine 40-jährige Autofahrerin in Schrittgeschwindigkeit auf der Straße "Am Plexer". An der Einmündung bog sie nach links in die Straße "Am Büschel" ab. Als sie an einem geparkten Auto vorbeifuhr, tauchte plötzlich das Rad fahrende Mädchen vor ihr auf und fuhr gegen die Stoßstange ihres Wagens. Dabei verletzte sich die Fünfjährige leicht und kam vorsorglich in eine Uniklinik. Ihre Mutter, die sich beim Unfall direkt hinter ihr befand, begleitete sie. (nh)

