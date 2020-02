Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfuchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Zwischen Donnerstagnachmittag und heute morgen beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen Opel Astra an der Horster Straße. Das Auto ist am Heck bechädigt. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Am Freitag zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Dacia Logan auf dem Parkplatz eines Discounters an der Sandstraße. An dem Fahrzeug entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Am Mittwochnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Nissan Qashqai an der Hochlarmarkstraße. An dem Fahrzeug entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

