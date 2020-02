Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Trickdiebstahl durch falschen Wasserwerker

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr gab sich ein unbekannter Mann einer 90-Jährigen gegenüber an der Haustür als Wasserwerker aus. Mit diesem Trick gelangt er in die Wohnräume. Als der Mann später wieder weg war, fehlte Bargeld. Die 90-Jährige konnte den Tatverdächtigen beschreiben: 40 - 50 Jahre alt, ca. 175cm groß, dunkler Teint, sprach akzentfreies Deutsch, blau/graue Baseballkappe, blaue Jeans, blau/graues Oberteil.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

