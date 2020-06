Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfall und Schlägerei

Otalbkreis (ots)

Aalen - Schlägerei am Bahnhof

Gegen 17 Uhr pöbelten zwei Betrunkene, 36 und 40 Jahre alt, auf Gleis 1 immer wieder Passanten an. Im weiteren Verlauf kam es offenbar auch zu einem handfesteren Streit. Ein 39-jähriger ebenfalls alkoholisierter Passant ging dazwischen und stieß einen Betrunken hierbei um. Unglücklicherweise fiel der 40-jährige Betrunkene in die Scherben einer Bierflasche und verletzte sich hierbei erheblich. Aufgrund des hohen Blutverlustes musste er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Außer den Beteiligten wurden auch mehrere Zeugen zum Sachverhalt befragt und die Personalien erhoben. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern noch an.

Ellwangen - Motorrad übersehen

Ein 49-jähriger Traktorfahrer befuhr am Freitag gegen 20.45 Uhr die Landesstraße 1076 von Pfahlheim in Richtung Erpfental. Kurz nach Pfahlheim wollte der 49-Jährige mit seinem John Deere und seinem Anhänger nach links in einen dortigen Feldweg einbiegen und setzte hierzu den Blinker. Hierbei übersah er jedoch einen nachfolgenden 55-jährigen BWM-Fahrer, der gerade überholte und sich bereits auf Höhe des Traktors befand. Es kam zur Berührung zwischen dem linken Vorderrad und dem Kofferaufbau der BMW. Der BMW-Fahrer kam hierdurch nach links von der Fahrbahn ab in den Graben, stürzte und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, funktionierte der hintere linke Blinker am John Deere nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen, PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell