POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Beinahebrand

Schwäbisch Hall (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall mit Sachschaden

Am Samstag gegen 13:40 Uhr ereignete sich in der Bühlertalstraße ein Verkehrsunfall. Ein 33-Jähriger wollte auf Höhe der Molkerei mit seinem Pkw nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw, der geradeaus weiterfahren wollte. Es kam zum Unfall. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht am Golfplatz

Am Samstag wurde kurz vor 19:00 Uhr ein Daimler AMG GLC auf dem Parkplatz beim Golfplatz angefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Tel.: 0791 4000 zu melden.

Crailsheim: Gefährliche Arbeiten im Keller

Am Samstag wurde die Polizei und die Feuerwehr gegen 22:00 Uhr in die Julie-Pöhler-Straße gerufen. Der Grund hierfür war, dass aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses starke Rauchentwicklung festzustellen war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich schon beinahe alle der 30 Hausbewohner nach draußen in Sicherheit begeben. Durch die Feuerwehr wurde in der Folge die Ursache für den Rauch in Erfahrung gebracht. In einem Kellerraum wurde mit einer Kreissäge gearbeitet, die heiß gelaufen war. Es kam auch zu Funkenflug, nachdem in ein Metallstück im Holz gesägt worden war. Laut Feuerwehr bestand durchaus die Gefahr, dass es in dem Kellerraum, in dem auch leicht entzündliche Gegenstände gelagert waren, zu einem Brandausbruch hätte kommen können. Einige Hausbewohner klagten über leichtes Kratzen im Hals, das durch den Rauch verursacht wurde. Der Rettungsdienst war ebenfalls vor Ort, musste aber keinen der Hausbewohner medizinisch versorgen.

