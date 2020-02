POL-LG: ++ von der Fahrbahn abgekommen - noch am Unfallort verstorben ++ Gewinnversprechen - Betrüger weiterhin aktiv ++ Ladendiebstähle - Verkehrsunfallflucht ++ Kind von Auto erfasst ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Adendorf - Scheibe eingeschlagen - Tasche gestohlen

Am 19.02.20, gegen 03.00 Uhr, schlugen unbekannte Täter zwei Scheiben eines Audi ein, der in der Straße Schwarzer Weg abgestellt war. Der Fahrzeugnutzer hatte den am Pkw ausgelösten Alarm gehört, diesem jedoch zunächst keine Bedeutung beigemessen. Aus dem Pkw stahlen die Täter eine Geldbörse mit persönlichen Papieren und Bargeld sowie eine Umhängetasche. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 854010, entgegen.

Lüneburg - Gewinnversprechen - Betrüger weiterhin aktiv

Mehrere Lüneburger Senioren wurden in den vergangenen Tagen von unbekannten Tätern angerufen und darüber informiert, dass sie angeblich bei einem Gewinnspiel gewonnen hätten. Um an den Gewinn zu gelangen, müssten sie jedoch vorab Geld zahlen bzw. Gutschein kaufen und die Codes durchgeben. Ein Senior kaufte beispielweise Gutscheine im Wert von 200 Euro, doch der versprochene Gewinn blieb aus. Auf weitere Forderungen ging der Senior nicht mehr ein. Eine weitere Seniorin, die vermutlich von den gleichen Betrügern angerufen wurde, erkundigte sich zum Glück noch einmal bei der Polizei, obwohl der Betrüger am Telefon sehr glaubhaft geklungen hatte. Ihr war daher kein finanzieller Schaden entstanden. Eine weitere Seniorin, die auf die Masche hereingefallen war, hatte insofern Glück, dass sie beim Kauf der Gutscheine im Supermarkt auf die Betrugsmasche aufmerksam gemacht wurde. Der Dank gilt an dieser Stelle dem Marktleiter, der die Seniorin gut beraten hat.

Was Sie tun können, wenn Sie angeblich gewonnen haben - Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. - Zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...). - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. - Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten. - Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück

Adendorf - Ladendiebstähle - Verkehrsunfallflucht

Am Nachmittag des 18.02.20 kam es bei einem Lebensmitteldiscounter in der Borgwardstraße zu einem Ladendiebstahl. Ein 36 Jahre alter, aus Osteuropa stammender Tatverdächtiger soll in Begleitung mehrerer weiterer Personen Lebensmittel im Wert von ca. 3 Euro entwendet haben. Nachdem eine hinzugerufene Polizeistreife die Personalien des Tatverdächtigen festgestellt hatte, stieg er zu drei Landsleuten in einen Pkw Ford, der auf einem nahegelegenen Parkplatz gewartet hatte. Der 32-jährige Fahrer des Ford fuhr zügig von dem Parkplatz und stieß mit dem Porsche eines Vorfahrtberechtigten 47-Jährigen zusammen, der die Borgwardstraße in Richtung der B 209 befahren hatte. Es kam zum Zusammenstoß in Folge dessen Sachschäden von ca. 3.000 Euro entstanden. Der Ford-Fahrer fuhr sofort nach dem Unfall davon, "verirrte" sich jedoch in eine Sackgasse, wo er kurz darauf von einer Polizeistreife aufgefunden werden konnte. Wie sich herausstellte, ist der Ford nicht versichert. Im Kofferraum des Ford wurden diverse Kleidungsstücke entdeckt, die höchstwahrscheinlich in Lüneburg entwendet wurden und einige Lebensmittel, darunter 26 Packungen Fetakäse. Gegen alle vier aus Osteuropa stammende Insassen des Pkw wurden Strafverfahren eingeleitet wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls.

Rehlingen - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter brachen am 18.02.20, zwischen 14.15 und 14.45 Uhr, in ein Wohnhaus in der Büntstraße ein. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Die Täter, es gibt Hinweise darauf, dass es sich um drei Männer und eine Frau handelte, durchsuchten mehrere Räume und stahlen Schmuck. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Dahlenburg - Pkw beschädigt

Am 17.02.20, zwischen 19.00 und 20.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Opel, der in der Ringstraße abgestellt war. Die Täter zerkratzten den Lack des Pkw und beschmierten eine Seite mit Farbe. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/979440, entgegen.

Lüneburg - volltrunken am Steuer

Am 19.02.20, gegen 00.10 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife den 31 Jahre alten Fahrer eines Mercedes in der Daimlerstraße. Bei der Kontrolle gab der Mercedes-Fahrer den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber falsche Personalien an. Weiterhin wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnten die Polizeibeamten nicht sicherstellen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den 31-Jährigen wurden zwei Straf- und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Adendorf - Pkw prallt gegen Baum - nach Verkehrsunfall verletzt

Der 58 Jahre alte Fahrer eines Ford wurde bei einem Unfall am Nachmittag des 18.02.20 leicht verletzt. Der Ford-Fahrer hatte die Straße Im Moor von der Kreuzung Elba kommend in Richtung Scharnebeck befahren. Ca. 100 m hinter der Kreuzung Elba war die 60-jährige Fahrerin eines Daimler mit ihrem Pkw aus einer Ausfahrt auf die Fahrbahn der Straße Im Moor gefahren und dabei den herannahenden Ford übersehen. Es kam zum Zusammenstoß in Folge dessen der Ford nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Ford-Fahrer wurde leicht verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden von ca. 13.000 Euro. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Lüneburg - Kennzeichen gestohlen

Zwischen dem 17.02.20, 16.30 Uhr, und dem 18.02.20, 07.30 Uhr, bauten unbekannte Täter von einem Seat, der in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße abgestellt war, beide Kennzeichen LG - CV 211 ab und entwendeten sie.

Westergellersen - Verunfallt und geflüchtet

Am 18.02.20, gegen 11.45 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer, dass im Bereich eines Kreisels in der Lüneburger Straße Fahrzeugteile liegen würden. Erste Ermittlungen ergaben, dass eine 49 Jahre alte Toyota-Fahrerin vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit im Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, den steilen Lärmschutzwall hinaufgefahren und schließlich in der dortigen Begrünung hängen geblieben ist. Die Toyota-Fahrerin fuhr nach Unfall davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Da sie jedoch diverse Fahrzeugteile im Nahbereich am Unfallort verloren hatte, darunter auch ein Kennzeichen, konnte sie ermittelt werden. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden von ca. 4.000 Euro. Gegen die 49-Jährige aus dem Landkreis Harburg wurde ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Lüneburg - Fahrzeugschlüssel sichergestellt

Die Fahrzeugschlüssel eines Renault stellten Polizeibeamte am 18.02.20 sicher, nachdem ein 42 Jahre alter Mann im Februar bereits zum zweiten Mal aufgefallen war, weil er mit dem Pkw unterwegs war, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Fahrt ereignete sich am 18.02.20, zwischen ca. 17.20 und 18.00 Uhr, im Brockwinkler Weg. Es wurde ein Strafverfahren gegen den 42-Jährigen eingeleitet.

Vastorf - von der Fahrbahn abgekommen - höchstwahrscheinlich krankheitsbedingt verunfallt - noch am Unfallort verstorben

Am 19.02.20, gegen 08.00 Uhr, befuhr ein 58-Jähriger mit seinem VW die K 28 in Richtung Barendorf. Zwischen Vastorf und einem Kreisverkehr kam der Pkw bei geringer Fahrgeschwindigkeit in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn an und schließlich im Seitenraum an einer Böschung zum Stehen. Ein Zeuge, der unmittelbar nach dem Unfall zu dem Pkw eilte um zu helfen, musste feststellen, dass der VW-Fahrer leblos in dem Pkw saß. Nach ersten Ermittlungen spricht sehr viel dafür, dass der VW-Fahrer krankheitsbedingt verunfallt und verstorben ist.

Amt Neuhaus, OT. Preten - Wohnhaus betreten

In ein Wohnhaus in der Dorfstraße brach ein Unbekannter im Zeitraum vom 09. bis 16.02.20 ein. Dabei gelangten die Täter ins Gebäude, sahen sich um, nahmen jedoch vermutlich nichts mit. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 038841-20732, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Dellien - nach gesundheitlichen Problemen mit Baum kollidiert

Nach plötzlichen gesundheitlichen Problemen verlor ein 38 Jahre alter Fahrer eines Transporter Daimler in den Morgenstunden des 18.02.20 auf der Kreisstraße 55 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam der Transporter gegen 10:30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zwei Bäume und kam im Seitenraum zum Stehen. Ein Baum brach ab, der seitlich auf den Transporter kippte. Es entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Lenkrad verrissen - in Gegenverkehr gekommen - 7000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision mit dem Gegenverkehr kam es in den späten Mittagsstunden des 18.02.20 auf der Bundesstraße 191 - Lüchower Straße. Eine 37 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford hatte gegen 13:45 Uhr ihr Lenkrad verrissen, kam nach links auf die entgegengesetzte Abbiegespur und kollidiert mit einem Pkw BMW eines 69-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 7000 Euro.

Schnega - ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad unterwegs

Einen 16-Jährigen ohne entsprechende Fahrerlaubnis auf einem Kleinkraftrad stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 18.02.20 gegen 16:30 Uhr in der Lange Straße. Den Jugendlichen erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Schnackenburg/Gartow/Dannenberg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 18.02.20 auf der Bundesstraße 493 - Dorfstraße. Dabei waren insgesamt sieben Fahrer im 50 km/h-Bereich in Schnackenburg zu schnell unterwegs. Parallel kontrollierte die Polizei auch auf der Bundesstraße 493 im Bereich Gartow. Dort waren vier weitere Fahrer zu schnell unterwegs. In den Abendstunden des 18.02.20 kontrollierte die Polizei auch in der Gartower Straße in Dannenberg. Dort waren weitere sieben Fahrer zu schnell unterwegs.

Uelzen

Ebstorf - Kind von Auto erfasst - Kinder liefen über die Fahrbahn - Fußfraktur

Schwerere Verletzungen erlitt ein 11 Jahre alter Junge in den Morgenstunden des 19.02.20 bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße - Landesstraße 250. Der Junge war gegen 07:00 Uhr zusammen mit einem anderen Kind über die Fahrbahn gelaufen und wurde dort von einem 44 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW erfasst. Der BMW-Fahrer versuchte noch auszuweichen, erfasste jedoch den einen Jungen. Dieser erlitt vermutlich eine Fraktur am Sprunggelenk.

Uelzen/Groß Liedern/Elbe-Seiten-Kanal - Tankmotorschiff versenkt Sportruderboot - fünf Ruderer kentern

Nach einer vermutlich leichten Kollision eines Tankmotorschiffs (TMS - Binnenschiff) mit einem Sportruderboot des hiesigen Rudervereins in den Abendstunden des 18.02.20 auf dem Elbe-Seiten-Kanal im weiteren Bereich Uelzen-Hafen ermittelt die Wasserschutzpolizei. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte das Tankmotorschiff gegen 20:00 Uhr die fünf "Ruderer" mit ihrem Boot auf dem ESK übersehen, so dass die Personen kenterten und das Boot zu Bruch ging. Das TMS setze seine Fahrt fort und konnte das alarmierte Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei im Bereich Bevensen kontrolliert werden. Die fünf betroffenen Ruderer landeten im kalten Wasser des Kanals, konnten sich an Land retten und das Sportruderbootwrack bergen. Die betroffenen Personen konnten noch nicht alle polizeilich befragt werden und begaben sich teilweise in medizinische Behandlung. Die weiteren Ermittlungen zu den Umständen der Kollision dauern an.

Uelzen - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Morgenstunden des 19.02.20 auf der Landesstraße 250 im Bereich Uelzen. Eine 38 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi musste gegen 07:20 Uhr im Bereich der Einmündung Industriestraße verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender 26 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf bremste ebenfalls ab, rutschte jedoch auf den Pkw Audi. Die 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 3500 Euro.

Bad Bodenteich - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 22 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Bora stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 18.02.20 in der Industriestraße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region gegen 22:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Im Nachgang suchten die Beamten auch die Wohnung des Mannes auf und stellten hier ein Tabakgemisch mit Marihuana sicher.

Auch bei der Kontrolle eines 22 Jahre alten Fahrers eines Pkw Seat Ibiza gegen 22:15 Uhr ebenfalls in der Industriestraße stellte die Polizei den Einfluss von Drogen (Cannabis) fest. Auch hier wurde die Wohnung des Mannes aufgesucht. Dabei wurde ebenfalls eine geringe Menge Drogen sowie ein verbotener Schlagring sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

