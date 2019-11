Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstag (05.11.2019) gegen 01.15 Uhr in der Stuttgarter Straße im Hinterhof eines Wohn-und Geschäftshauses ein Brand ausgebrochen. In einem Unterstand gelagertes Material wurde dabei ein Raub der Flammen. Die Außenfassade sowie die Fenster des angrenzenden Hauses wurden dabei beschädigt. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

