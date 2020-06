Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Lkw mit Farbe beschmiert & Auto zerkratzt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schorndorf: Gegen Leitplanke geprallt

Ein 61 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer fuhr am Sonntag, gegen 17:40 Uhr die B29 in Richtung Aalen entlang und wollte diese an der Ausfahrt Schorndorf-West verlassen. An der Ausfahrt kam er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke und kippte schließlich auf die linke Fahrzeugseite. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Pkw, an dem rund 5000 Euro Sachschaden entstanden, musste abgeschleppt werden.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer fuhr am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr die Straße Galgenberg in Fahrtrichtung Wendelkönig entlang. An der Einmündung Galgenberg / Wendelkönig kollidierte er mit einem geparkten Mercedes. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden am geparkten Pkw zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen Coupé mit dem Teilkennzeichen WN-SM handeln. Dieser wurde im Frontbereich stark beschädigt. Der Fahrer ist 25-35 Jahre alt und hatte volles Haar. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Lkw mit Farbe beschmiert

Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 23 Uhr und Sonntagvormittag, 10:40 Uhr beschmierten bislang unbekannte Täter einen in der Dammstraße geparkten Lkw mit weißer und grauer Farbe. Am Lkw entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Totalschaden nach Kollision mit Verkehrsinsel

Eine 60 Jahre alte Mercedes-Fahrerin fuhr in der Nacht zum Montag gegen 2:30 Uhr die Burgstraße in Richtung Friedrichstraße entlang. Auf Höhe der Kreuzung Burgstraße / Werderstraße kam sie zu weit nach links, fuhr auf die dortige Mittelinsel und prallte anschließend gegen einen Ampelmast. Der Ampelmast wurde durch den Aufprall aus dem Boden gerissen und fiel auf den Kreuzungsbereich. Die Frau blieb beim Unfall unverletzt, an ihrem Pkw entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

Waiblingen-Beinstein: Auto zerkratzt

Bislang unbekannte Täter zerkratzten am Samstag zwischen 6:30 Uhr und 16:30 Uhr einen in der Seewiesenstraße geparkten Hyundai und verursachten hierdurch rund 500 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: Gegen Leitplanke geprallt

Ein 28 Jahre alter Toyota-Fahrer wollte am Sonntagnachmittag gegen 16:20 Uhr in Winnenden auf die B14 in Richtung Stuttgart fahren. An der Auffahrt verlor er bei Regen die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen die Leitplanke. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Fellbach: Betrunken von Fahrrad gestürzt

Eine 37 Jahre alte Fahrradfahrerin war am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr auf der Esslinger Straße unterwegs und wollte von dort nach links in die Schillerstraße abbiegen. Hierbei kam sie auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Beim Sturz zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Da sie mit rund 2,7 Promille erheblich betrunken war, musste sie zudem eine Blutprobe abgeben.

Fellbach: Kind bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ein 9-jähriges Mädchen wurde am Freitagmittag, kurz vor 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße schwer verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr das Mädchen mit seinem Fahrrad den Gehweg der Bahnhofstraße entgegen der Einbahnstraße in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße entlang. Kurz vor dem Zebrastreifen überquerte sie die Straße und wurde hierbei von einer 36-jährigen Hyundai-Fahrerin erfasst und auf die Motorhaube geschleudert. Das Kind erlitt hierbei schwere Verletzungen, es wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1500 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallherganges sucht das Polizeirevier Fellbach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier zu melden.

