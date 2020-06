Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Halle, E-bike entwendet

Gamlen (ots)

In der Nacht von Freitag, 19.06.20 auf Samstag, 20.06.20, drangen unbekannte Täter in eine Halle in Gamlen ein und entwendeten ein E-bike im Wert von ca. 3000 Euro. Hinweise an die Polizei Cochem, 02671 9840.

