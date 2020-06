Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sprengung eines Geldautomaten in Mayen

Mayen (ots)

Am Freitag, 19.06.2020, gegen 04:23 Uhr wurde in der Koblenzer Straße in Mayen ein Geldautomat von unbekannten Tätern gesprengt. Bei Hinweisen zu Personen oder Fahrzeugen werden Zeugen gebeten, sich an die Kriminalinspektion Mayen zu wenden.

