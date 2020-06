Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Eine Verkehrskontrolle der Polizeiinspektion Adenau endete in einer Verfolgungsfahrt

Kempenich, Weibern (ots)

Am 16.06.2020, gegen 18.15 h sollte durch Beamte der Polizeiinspektion Adenau ein schwarzer Pkw Peugeot im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrolliert werden. Beim Erblicken des Streifenwagens ergriff der Fahrer des mit drei Personen besetzten Fahrzeugs sofort die Flucht. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich durch die Ortschaft Kempenich, über die L 83 durch den Ort Hannebach, die L 111 bis nach Niederdürenbach, Ortsteil Holzwiesen. Dort verlor der Fahrzeugführer des flüchtenden PKW die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zuvor hinderte ihn auch eine von einem Streifenwagen auf der L 83 eingerichtete Straßensperre nicht an der Flucht. Der Fahrzeugführer steuerte auch auf einen Beamten der PI Adenau zu, der sich jedoch rechtzeitig aus der Gefahrensituation bringen konnte. Der Fahrer des PKW flüchtete unmittelbar nach dem Unfall zu Fuß. Die beiden weiteren Insassen konnten festgenommen werden. Die sofort eingeleitete Fahndung mit starken Polizeikräften nach dem flüchtenden Fahrzeugführer, auch unter Einbeziehung der Hubschrauberstaffel, führte bislang nicht zum Auffinden der Person. Die festgenommenen Insassen des Fluchtfahrzeugs, sowie alle eingesetzten Beamten blieben unverletzt. Am verfolgenden Streifenwagen entstand geringer Sachschaden. Als Hintergrund der Flucht dürften neben des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens ohne Versicherungsschutz auch Betäubungsmittel eine Rolle gespielt haben. Die Ermittlungen laufen auch heute noch auf Hochtouren und werden federführend durch die Kriminalinspektion in Mayen übernommen. Weitere Erkenntnisse möchte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit noch nicht bekannt geben. Zeugenhinwiese zur Flucht nimmt die Polizeiinspektion Adenau unter der Tel. 02691/925-0 entgegen.

