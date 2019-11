Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Hochdorf-Assenheim) Verkehrsunfall mit Linienbus

Hochdorf-Assenheim (ots)

Ein Linienbus fuhr am 05.11.2019, gegen 09:00 Uhr, die Kurze Straße in Fahrtrichtung Langstraße. Ein 81-jähriger PKW-Fahrer fuhr in diesem Augenblick rückwärts aus seinem Grundstück auf die Fahrbahn und stieß hierbei mit dem Linienbus zusammen. Durch das starke Abbremsen des Linienbusses trug ein 80-Jähriger Fahrgast leichte Schmerzen im Nackenbereich davon. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

