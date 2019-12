Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah Exhibitionisten?

Hemer (ots)

Mann manipuliert an Glied Am gestrigen Mittwoch, gegen 14:40 Uhr, ging eine 16 jährige Schülerin an der Ihmerter Straße mit ihrem Hund Gassi. Neben ihr hielt eine weißer Kastenwagen und der Fahrer sprach sie an. Da sie Kopfhörer im Ohr hatte, nahm sie diese aus dem Ohr und ging auf das Fahrzeug zu. Hier sah sie, wie der Fahrer an seinem entblößten Glied manipulierte. Als sie sich abwandte fuhr der Kastenwagen in Richtung Hemer davon. Täterbeschreibung: ca. 20 - 30 Jahre alt, schlank, kurze braune Haare, dunkle Kleidung, blaue Hose, dunkles T-Shirt. Fahrzeug: weißer Transporter, auf der Beifahrertür orangefarbene Aufschrift, mehrere Buchstaben ( mittig ein G) , darunter ein weiterer Schriftzug. Sachdienliche Hinweise zu dem Exhibitionisten und/oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

