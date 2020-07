POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Farbe auf der Fahrbahn - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Kreßberg: PKW übersehen

Am Dienstag um 16:30 Uhr befuhr eine 41-jährige Lenkerin eines PKW Ford die Obere Hirtenstraße in Richtung Schwarzenberg. An der Einmündung in Richtung Schwarzenberg übersah sie einen PKW Opel, dessen 31-jähriger Lenker die Straße Schwarzenberg in Richtung Waldtann befuhr. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Kreßberg: Farbe auf der Fahrbahn

Am Dienstag um kurz vor 17:15 Uhr befuhr eine 26-jährige Skoda-Fahrerin mit Anhänger die Landstraße 2218 von Bergbronn in Richtung Neustädtlein. Im Verlauf einer dortigen Rechtskurve stürzte der Anhänger aufgrund mangelhafter Ladungssicherung um und riss von der Anhängerkupplung ab. Hierbei verteilte sich die Ladung, darunter 40 Liter Farbe, auf etwa 100 Meter auf der Fahrbahn. Zur Reinigung der Fahrbahn musste die Straße bis 20:30 Uhr halbseitig gesperrt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr Kreßberg mit zwei Fahrzeugen und drei Einsatzkräften, die Straßenmeisterei sowie eine Spezialfirma im Einsatz.

Crailsheim: 16-Jähriger stürzt mit Leichtkraftrad

Am Dienstag um 18 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem KTM Leichtkraftrad die K2641 von Tiefenbach in Richtung Roßfeld. Zu Beginn eines dortigen leichten Kurvenverlaufes wurde er von einem nachfolgenden Motorradfahrer überholt. Vermutlich erschreckte sich der 16-Jährige hierbei und kam deswegen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier streifte er zunächst die Leitplanke und kollidierte dann mit einem Leitplankenbefestigungsmast. Hierbei riss die Gabel des Motorrades. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4050 Euro.

Mainhardt: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch um kurz nach 5 Uhr befuhr ein 30-jähriger BMW-Fahrer die Kreisstraße 2584 von Hohengarten in Richtung B14. An der Einmündung zur Bundesstraße hielt er zunächst kurz an. Beim Anfahren übersah er jedoch einen PKW Peugeot einer 54-jährigen Fahrerin, welche die B14 in Richtung Großerlach befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die Peugeot-Lenkerin leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Michelfeld: Gestürzter Radfahrer

Am Dienstag um 18:15 Uhr befuhr ein 71-jähriger Radfahrer die Haller Straße in Richtung Michelfeld. Kurz nach der Ortschaft stürzte der Radfahrer auf einem geschotterten Feldweg. Er wurde dabei leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Gaildorf: Geparkter PKW beschädigt

Ein PKW BMW, welcher am Montag zwischen 20:35 Uhr und 0 Uhr in der Bussardstraße geparkt war, wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausfahren aus Tankstellengelände

Am Dienstag um kurz vor 12 Uhr wollte eine 63-jährige Lenkerin eines PKW Toyota von einem Tankstellengelände auf die Johanniterstraße ausfahren. Hierbei übersah sie einen LKW MAN eines 56-jährigen Lenkers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Ilshofen: Zeugen gesucht

Am Dienstag um 18:35 Uhr wollte eine 21-jährige Audi-Lenkerin vom Straßenrand auf den Comburger Weg einfahren. Nachdem sie einen von hinten heranfahrenden PKW VW Golf erkannte, fuhr si9e nicht auf die Straße ein. Dennoch kam es zum Streifvorgang der beiden Fahrzeuge und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1400 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 zu melden.

Crailsheim: Auffahrunfall auf der Autobahn

Am Dienstag um kurz vor 18 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der BAB 6, in Fahrtrichtung Mannheim, mit einem Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Ein 61-jähriger Lenker eines PKW Mercedes-Benz war kurzzeitig abgelenkt und übersah hierbei, dass sich der Verkehr vor ihm verlangsamte. Aus diesem Grund fuhr er auf einen davor fahrenden Mercedes eines 52-Jährigen auf.

