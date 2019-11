Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Raubüberfall auf Tankstelle

Vreden (ots)

Am Samstag, 30.11.2019, kam es gegen 05:45 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Vredener Tankstelle. Eine maskierte Person betrat den Verkaufsraum und erbeutete Bargeld. Im Anschluss flüchtete die Person zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern momentan an. Es wird nachberichtet.

