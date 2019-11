Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallfucht

Bocholt (ots)

Ein 33-jähriger Autofahrer befuhr am Freitag gegen 08.30 Uhr die Straße "Am Kreuzberg" und bog nach links stadteinwärts in die Münsterstraße ab. An der Israhel-Van-Meckenem Realschule querte ein Radfahrer die Münsterstraße in Richtung "Am Kreuzberg". Der Bocholter wich mit seinem Wagen nach links auf eine Verkehrsinsel aus und kollidierte dort mit dem Ampelmast. Der Radler flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden liegt etwa bei 12.000 Euro. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Bocholt entgegen: Tel. (02871) 2990.

