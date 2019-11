Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht

Borken (ots)

Eine böse Überraschung wartete auf eine Autofahrerin in Borken, als sie zu ihrem geparkten Auto zurückkehrte: Lackschaden am Kotflügel. An der Windschutzscheibe klemmte ein Zettel mit Personaldaten. Den Polizeibeamten war es jedoch nicht möglich, die unzureichenden Daten zuzuordnen. Der Wagen stand zwischen 07.00 Uhr und 16.35 Uhr auf dem Schotterparkplatz des Krankenhauses an der Raesfelder Straße. Die Polizei bittet den Fahrer oder Zeugen sich bei dem Verkehrskommissariat in Borken zu melden: Tel.(02861) 9000.

