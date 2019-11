Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Im Kreisverkehr über Mittelinsel gefahren

Stadtlohn (ots)

Die Mittelinsel eines Kreisverkehrs hat am Freitag eine Autofahrerin in Stadtlohn überfahren. Gegen 06.40 Uhr befuhr eine 30-Jährige den Gescher Damm (K35) aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Gescher. Am Kreisverkehr K35/K33 bei Stadtlohn-Büren fuhr die Ahauserin geradeaus durch die Grünfläche der Mittelinsel, prallte dabei gegen einen Bordstein, ein Verkehrszeichen und einen Baum und überschlug sich mit ihrem Wagen, ehe dieser zum Stehen kam. Die Frau erlitt leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.300 Euro.

