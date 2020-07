POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Arbeitsunfall - rabiater Ladendieb geflüchtet - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach: Gestürzter Radfahrer

Ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 10.45 Uhr den Radweg entlang der Fellbacher Straße. Als er einen Laternenpfosten streifte, verlor der Senior die Kontrolle und stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst medizinisch betreut werden.

Alfdorf: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer streifte beim Ein- oder Ausparkten einen auf dem Parkplatz einer Praxis in der Hauptstraße einen dort stehenden VW Golf. Dabei entstand ein Fremdschaden in Höhe von ca. 1200 Euro. Der Verursacher meldete den Schaden nicht und entfernte sich unerlaubt. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich am Dienstagvormittag in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 11.25 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 entgegen.

Schwaikheim: Geflüchteter Ladendieb

Ein Dieb wurde am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße ertappt. Er wurde im Geschäft von einem Ladendetektiv auf den Vorfall angesprochen und aufgefordert, seine Taschen zu leeren, in denen sich Getränkedosen befanden. Als der Tatverdächtige einige Dosen herausgegeben hatte, flüchtete der Mann. Er riss sich los und schlug mit der Faust ins Gesicht des Zeugen. Dieser versuchte noch zu folgen, der Dieb entkam jedoch letztlich mit einem vor dem Laden bereitgestellten Fahrrad. Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er war ca. 40 bis 45 Jahre alt und sprach mit Akzent. Er trug eine dunklen Hose und blaue Jeansjacke.

Waiblingen: Sachbeschädigung an Amtsgericht

Zwischen Freitag und Dienstag trat ein bisher unbekannter Täter gegen eine Nebeneingangstüre des Amtsgerichts und beschädigte diese hierdurch. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Arbeiter in Hochregal eingeklemmt

Ein 25 Jahre alter Mann erlitt bei einem Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag in einem Betrieb in der Kaiserstraße schwere Verletzungen. Der Mann sollte eine Störung in einem Hochregallager beseitigen und begab sich daher mit einem Lastenaufzug in 17 Meter Höhe. Dort wurde er letztlich zwischen Paletten eingeklemmt. Zur Rettung des Mannes rückte die Freiwillige Feuerwehr mit insgesamt 50 Einsatzkräften an. Der Mann konnte nach gut zwei Stunden befreit werden, er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Waiblingen: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Schwerverletzte, ein nicht mehr fahrbereiter Pkw sowie rund 17.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend, gegen 23:30 Uhr auf der B29. Eine 36 Jahre alte KIA-Fahrerin befuhr die Bundesstraße von Stuttgart in Richtung Aalen. Etwa 200 Meter vor dem Hochparkplatz kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich der Pkw mehrfach überschlug und schließlich auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen kam. Die Fahrerin sowie ihr 48-jähriger Beifahrer wurden beim Unfall schwer verletzt. Vor Ort wurde schnell klar, warum es zum Unfall kam: Die Frau war mit rund 1,5 Promille erheblich alkoholisiert. Die beiden Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, die Unfallverursacherin musste zudem eine Blutprobe abgeben. Ihr Auto wurde abgeschleppt.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag zwischen 11 Uhr und 11:45 Uhr einen in der Langen Straße geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am BMW beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

