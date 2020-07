POL-AA: Ostalbkreis: Tannhausen - LKW prallt gegen Hauswand

Polizeipräsidium Aalen

Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit einem unbeladenen Kies-LKW mit Anhänger die Landesstraße 1076 von Bergheim in Richtung Tannhausen. In der Ortsmitte von Tannhausen kam der LKW aufgrund noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Fassade eines Wohnhauses. Der LKW wurde anschließend abgewiesen und fuhr durch den Vorgarten des Nachbarhauses. Dort prallte er gegen ein Gartenhaus und fuhr über den Gartenzaun, bevor er schließlich stehen blieb. Da der Fahrer zunächst nicht aus dem Führerhaus befreit werden konnte, rückte die Feuerwehr Tannhausen mit 3 Fahrzeugen und 27 Mann an die Unfallstelle aus. Der 40-Jährige erlitt letztendlich leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich insgesamt auf etwa 40.000 Euro.

