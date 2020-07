Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Täferrot-Utzstetten - PKW fährt in Löschwasserteich

Aalen (ots)

Am Mittwoch gegen 22:35 Uhr befuhr ein 38-Jähriger die Kreisstraße von Ruppertshofen in Richtung Utzstetten mit seinem PKW Ford. Am Ortseingang von Utzstetten geriet der Mann vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung mit dem Auto nach links auf das Fahrbahnbankett. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über das Auto und er durchbrach den Zaun einer Pferdekoppel. Anschließend fuhr er eine Böschung hinab und landete in einem Löschwasserteich, wobei sich das Auto überschlug und auf dem Dach im Teich liegen blieb. Der 38-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Feuerwehr Täferrot war mit zwei Fahrzeugen und 13 Mann an der Unfallstelle im Einsatz. Das Auto konnte durch einen Abschleppdienst aus dem Teich geborgen werden. Der 38-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben.

