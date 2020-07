Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbrüche in Pkw

Herdecke (ots)

In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Diebe in insgesamt drei Fahrzeuge ein, die im Herdecker Stadtgebiet geparkt waren. Am Weg zur Schanze schlugen sie das Fenster eines Mercedes ein und entwendeten das Lenkrad. Am unteren Ahlenbergweg schlugen sie ebenfalls die Scheibe eines BMW ein und entwendeten Bauteile wie Lenkrad und das eingebaute Infotainmentsystem. Auch am Vaerstenberg drangen die Täter in einen BMW ein und bauten das festeingebaute Navigationsgerät aus. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

