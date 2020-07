Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unfall auf der Wiedenhaufe

Schwelm (ots)

Am Dienstagmorgen wollte eine 34-jährige mit ihrem Hyundai an der Wiedenhaufe rückwärts aus einer Parkbox auf die Fahrbahn fahren. Sie ließ einen Müllwagen passieren, der auf der Straße in Richtung Carl-vom Hagen-Straße fuhr und übersah den dahinter fahrenden Mercedes und es kam zum Zusammenstoß. Die 32-jährige Fahrerin verletzte sich durch die Wucht des Aufpralls leicht und sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell