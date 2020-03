Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (390) Polizeieinsatz in Arztpraxis

Altdorf bei Nürnberg (ots)

Am Donnerstagabend (19.03.2020) kam es zu einem Polizeieinsatz in einer Arztpraxis in Feucht (Lkrs. Nürnberger Land). Ein Mann wurde in eine Fachklinik eingewiesen.

Gegen 18:00 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mitgeteilt, dass sich in einer Arztpraxis in der Schwabacher Straße ein Mann aufhalten soll, welcher sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Da der Mann zudem äußerte, dass er möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert sei, waren die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Altdorf zur Durchführung des Einsatzes vorsorglich zur Eigensicherung mit Infektionsschutzausstattung bekleidet.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und aufgrund des psychischen Ausnahmezustands in die Obhut einer Fachklinik übergeben. Ein Test bezüglich der möglichen Coronavirus-Infektion wurde durch eine Ärztin durchgeführt. Das Testergebnis steht derzeit noch aus.

Michael Petzold/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell