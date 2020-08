Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei stellt im Rahmen von Ermittlungen zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität ein Fahrrad und einen Roller (2 Fotos) sicher und bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Zetel (ots)

Die Beamten der Polizeistation Zetel haben im Rahmen von Ermittlungen zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität bei einem 20-Jährigen aus Zetel u.a. zwei Fahrzeuge sichergestellt, die bislang keiner Straftat zugeordnet werden konnten. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass diese Fahrzeuge aus einer bzw. anderen Straftaten stammen könnten, bisherige Überprüfungen ergaben keinerlei Hinweise über die rechtmäßigen Eigentümer. Bei den sichergestellten Fahrzeugen handelt es sich um ein rotes Herrenfahrrad, ein Mountain Bike mit einer 26er Reifengröße und einem türkisfarbenen Lenkerhalter, schwarzen Schutzblechen, der Sattel fehlt (Foto). Das andere Fahrzeug ist ein schwarzer Motorroller, der zum Teil goldfarben überlackiert wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Fahrrad angeblich auf dem Sperrmüll in Zetel, Kronshausen gelegen haben. Der Eigentümer soll dem Beschuldigten die Mitnahme erlaubt haben. Bislang konnte jedoch keine Person ermittelt werden, die das bestätigen konnte. Der Motorroller soll sich in einer Garage eines Abbruchhauses in Zetel, Nahe der Grundschule befunden haben. Im Rahmen polizeilicher Anschlussmaßnahmen wurde bekannt, dass der 20-Jährige im Frühjahr zwei vermutlich reparaturbedürftige Motorräder in roter und grüner Farbe aus einer Garage in Zetel entwendet haben soll. Auch hierzu konnten bislang keinerlei Hinweise zum Eigentümer erlangt werden. Zur weiteren Aufklärung der polizeilichen Ermittlungen bittet die Polizei um Mithilfe: Die Eigentümer bzw. Zeugen, die ergänzende Angaben zu den beiden sichergestellten Fahrzeugen (s. Fotos) machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04453/4799 zu melden.

