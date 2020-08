Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall im Wangerland - Kind soll plötzlich auf die Straße gelaufen sein, eine Radfahrerin stürzte und zog sich Kopfverletzungen zu - Polizei sucht Zeugen

Wangerland (ots)

Am Dienstagnachmittag, 04.08.2020, befuhr eine 69-Jährige am Hooksieler Badestand gegen 15 Uhr mit ihrem Fahrrad die Betonstraße. Dort kam es in dem Bereich zwischen dem Deich und dem Meer zu einer Kollision mit einem 8-jährigen Kind, das die Betonstraße querte und der Frau unmittelbar vor das Rad gelaufen sein soll. Nach bisherigem Kenntnisstand soll die Radfahrerin noch versucht haben auszuweichen, stürzte jedoch auf die Betondecke. Sie wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet zur genauen Klärung des Unfallhergangs Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

