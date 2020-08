Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Falsche Wasserwerker unterwegs - Nach abgelenkter Dame, Geldbörse entwendet und dann auch noch mit der EC-Karte Bargeld abgehoben - Polizei warnt und gibt Tipps

Wilhelmshaven (ots)

Bei der Polizei wurden mehrere Hinweise auf falsche Wasserwerker gemeldet, die am Montag, 03.08.2020, in Wilhelmshaven unterwegs waren. In einem Fall klingelte um die Mittagszeit ein Mann an der Tür einer in der Schillerstraße wohnenden Frau. Dieser gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke Wilhelmshaven aus und weiterhin an, dass sein Kollege im Keller die Wasserzähler ablesen würde. Er selber unterhielt sich mit der 79-Jährigen und man wäre zusammen in das Wohnzimmer gegangen. Nach einer kurzen Zeit gab der Mann an, dass man nun fertig wäre und er verließ die Wohnung. Einige Zeit später fiel der Seniorin dann auf, dass ihre zuvor noch auf der Kommode liegende Geldbörse fehlte. Der sich als Wasserwerker ausgebende Mann wird mit einem Alter 30-40 Jahre und einer Größe von 175 cm beschrieben. Er soll akzentfrei hochdeutsch gesprochen und mittelblonde, kurze Haare gehabt haben. Bereits am frühen Nachmittag wurde mit der sich in der Geldbörse befindlichen EC-Karte an einem Geldautomaten am Theaterplatz unberechtigt Geld abgehoben. Dabei hatte es der Täter leicht, da die zur EC-Karte gehörende PIN ebenfalls in dem Portemonnaie war. Im Banter Weg kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Dort klingelte ebenfalls ein Mann an der Haustür einer dort wohnenden 91-Jährigen. Das Vorgehen des Mannes wurde bei der Anzeigenerstattung als sehr penetrant und aufdringlich beschrieben. Bislang wurden keine entwendeten Gegenstände registriert, mögliche Tatzusammenhänge derzeit geprüft. Zum Schutz vor diesem dreisten Vorgehen und den in diesem Zusammenhang oftmals vorliegenden Diebstählen gibt die Polizei folgende Tipps: Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durchs Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an und suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. Lassen Sie nur diejenigen in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck und lassen Sie sich weder beeindrucken noch verwirren. Lesen Sie Vertragsbedingungen gründlich durch und lassen Sie sie sich bei Bedarf erklären. Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. Rufen Sie im Zweifelsfall immer die Polizei und klären Sie bitte Ihre älteren Angehörigen auf!

