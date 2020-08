Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Erfolgreiche Fahndung nach Diebstahl in Varel - Polizei konnte Diebesgut sicherstellen und ein Ermittlungsverfahren gegen einen 56-jährigen aus Varel einleiten

Varel (ots)

Am Sonntagmittag, 02.08.2020, kam es in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße zu einem Diebstahl. Gegen 13:25 Uhr meldete sich eine Frau bei der Polizei und teilte mit, dass eine ihr unbekannte männliche Person ihr soeben aus der Fahrradtasche einige Gegenstände entwendet hätte. Die nur kurze Zeit am Diebstahlsort eingetroffenen Beamten bekommen von der Geschädigten den Tathergang geschildert. Was war passiert? Eine männliche Person nutzte offenbar den Umstand, dass das vor einem Geschäft stehende Fahrrad der Geschädigten unbeaufsichtigt war. Die gerade zu ihrem Fahrrad zurückkehrende Geschädigte sah eine männliche Person, die aus ihrer Fahrradtasche ihre Strickjacke, ihre Einweg-Regenhaube und ihr Deo entnahm und anschließend zu Fuß flüchtete. Auf ihr Ansprechen reagierte der Mann nicht. Geistesgegenwärtig fertigte die Frau noch Fotos und Videos von dem ihr unbekannten Person und rief danach die Polizei. Die alarmierten Beamten erkannten nach Einsichtnahme der Bilder den Mann, eine daraufhin sofort eingeleitete Fahndung verlief positiv, der mutmaßliche Täter konnte in der Alte Wiefelsteder Straße festgestellt werden. In dem von ihm mitgeführten Rucksack stellten die Beamten die zuvor entwendeten Gegenstände fest, sie wurden zwecks Eigentumssicherung sichergestellt und gegen den 56-jährigen Vareler ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell