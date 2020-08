Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Sande und Friedeburg führt zum Erfolg in Dresden - das Fahrzeug kurz vor der Grenze zu Tschechien gestoppt - Ware sichergestellt und der Fahrer vorläufig festgenommen

Sande und Friedeburg (ots)

In der Nacht zum 30.07.2020 verschafften sich bislang unbekannte Täter, nach Aufbruch eines Vorhängeschlosses, Zutritt zu einem gesicherten Baustellengelände im Bereich Altgödenserhörn und entwendeten vom Gelände zwei Flächenrüttler und ein Notstromaggregat mit einem Gewicht von etwa 1500 kg. Durch das gute Zusammenwirken des geschädigten Unternehmens und der Polizei Jever konnte das verdächtige Fahrzeug, ein Kleintransporter, das für den Abtransport des Diebesgutes genutzt wurde, im Rahmen der Anschlussmaßnahmen bereits am Donnerstagnachmittag von den Polizeibeamten des Autobahnpolizeireviers Dresden auf der BAB 17, ca. 10 km vor der Grenze zum Land Tschechien gestoppt und kontrolliert werden. Auf dem Fahrzeug fanden die Beamten u.a. das in Sande vom Baustellengelände entwendete Diebesgut, sowie ein in der gleichen Nacht in Friedeburg entwendetes Quad, die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Tatbeteiligung des 33-jährigen, vorläufig festgenommenen Fahrzeugführers ist derzeit ungeklärt, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

