Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Sande - Motorradfahrer schwerverletzt und zwei weitere Unfallbeteiligte leicht

Sande (ots)

Am Montagmorgen, 03.08.2020, kam es 07:15 Uhr auf dem Oldenburger Damm zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Fahrzeugführer eines Motorrades befuhr den Oldenburger Damm von Sande kommend, in Fahrtrichtung Zetel. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Peugeot befuhr zu dieser Zeit die Sanderahmer Straße in Richtung Oldenburger Damm und übersah an der Einmündung den vorfahrtberechtigten Motorradfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall wurde der Kradfahrer schwerverletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden mit einem Abschleppdienst vom Unfallort entfernt. Gegen kurz nach halb neun kam es auf dem Oldenburger Damm zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Hyundai und eine 39-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai befuhren, in dieser Reihenfolge, den Oldenburger Damm in Fahrtrichtung Sande. Kurz vor dem dort befindlichen Kreisverkehr musste der 41-jährige verkehrsbedingt abbremsen. Die hinter ihm fahrende Pkw-Führerin erkannte diesen Umstand zu spät und konnte einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern. Durch den Verkehrsunfall wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt, die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst vom Unfallort entfernt werden.

