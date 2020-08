Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall in Jever - es blieb bei Sachschäden

Jever (ots)

Am Sonntagabend, 02.08.2020, kam es gegen 22:15 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Renault musste auf der Bahnhofstraße, in Fahrtrichtung Rahrdum, verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 56-jähriger Fahrer eines Pkw Ford bemerkte diesen Umstand zu spät und fuhr auf den vor ihm abbremsenden Renault auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, verletzt wurde niemand.

