POL-WHV: Handtaschendiebstahl in Wilhelmshaven - Der Täter nutzte einen günstigen Moment und griff zu

Wilhelmshaven (ots)

Am späten Dienstagabend, 28.07.2020, kam es in der Ruselerstraße zu einem Handtaschendiebstahl.

Der bislang unbekannte Täter nutzte einen günstigen Moment und griff in den Fahrradkorb des nur kurz einem Haus abgestellten Fahrrades. Die Nutzerin des Fahrrades stellte dieses gegen 22:30 Uhr vor dem Haus ab und kam nach 15 Minuten zurück. Da war ihre blaue Handtasche bereits entwendet worden.

Zeugen, die an dem Abend in der Straße Auffälliges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

